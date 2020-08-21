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21.08.2020 - 00:09 | | AA

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı.  Faroe Adaları temsilcisi Runavik, Galler ekibi Barry Town United'ı 5-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
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UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı. 

Tek karşılaşma üzerinden yapılan eşleşmeler sonucu B36 Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine tur atladı.

 Sonuçlar söyle: 

Saint Joseph's (Cebelitarık) - B36 Torshavn (Faroe Adaları): 1-2 

Runavik (Faroe Adaları) - Barry Town United (Galler): 5-1 

Santa Coloma (Andorra) - Iskra (Karadağ): 0-0 (penaltılarda 3-4) 

Glentoran (Kuzey İrlanda) - HB Torshavn (Faroe Adaları): 1-0 

Coleraine (Kuzey İrlanda) - La Fiorita (San Marino): 1-0

UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

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