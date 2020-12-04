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04.12.2020 - 17:39 | | İHA

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken, haftanın futbolcusu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu. Deneyimli golcü, Sparta Prag maçında 77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girmiş, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını 1-0'lık mağlubiyetten galibiyete taşımıştı.

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UEFA Avrupa Liginde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz

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