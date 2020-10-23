23.10.2020 - 18:02 |
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanÄ±n oyuncusu Yusuf YazÄ±cÄ±!
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanÄ±n en iyi oyuncusu, Fransa'nÄ±n Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ± oldu.Â
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanÄ±n en iyi oyuncusu, Fransa'nÄ±n Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ± oldu.Â
UEFA'nÄ±n internet sitesinde yapÄ±lan haftanÄ±n oyuncusu oylamasÄ±nda Yusuf YazÄ±cÄ± ile birlikte Benfica'dan UruguaylÄ± Darwin Nunez, Leicester City'den NijeryalÄ± Kelechi Iheanacho ve Villarreal'den Japon Takefusa Kubo yer aldÄ±.Â
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'Ä± 4-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§ta "hat-trick" yapan Yusuf YazÄ±cÄ±, oylamada rakiplerini geride bÄ±rakarak haftanÄ±n oyuncusu seÃ§ildi.