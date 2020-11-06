06.11.2020 - 13:27 |
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımında 2 Türk
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlanırken performans bazlı değerlere göre hazırlanan Haftanın Takımı açıklandı. Takımda Lille'de hat-trick yapan Yusuf Yazıcı ve Sivassporlu Caner Osmanpaşa da yer aldı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan haftanın ardından 'Haftanın Takımı' açıklandı.
Lille formasıyla Milan karşısında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı ve Karabağ karşısında forma giyen Sivassporlu Caner Osmanpaşa haftanın takımına seçildi.
İŞTE O TAKIM
Kaleci
Pau López, Roma
Defans
James Justin, Leicester
Gernot Trauner, LASK
Caner Osmanpaşa, Sivasspo
Ridgeciano Haps, Feyenoord
Orta saha
Leon Bailey, Leverkusen
James Maddison, Leicester
Petros Mantalos, AEK Athens
Andrija Živković, PAOK
Forvet
Lukáš Juliš, Sparta Praha
Yusuf Yazıcı, LOSC