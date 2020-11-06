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06.11.2020 - 13:27 |

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımında 2 Türk

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlanırken performans bazlı değerlere göre hazırlanan Haftanın Takımı açıklandı. Takımda Lille'de hat-trick yapan Yusuf Yazıcı ve Sivassporlu Caner Osmanpaşa da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımında 2 Türk
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UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan haftanın ardından 'Haftanın Takımı' açıklandı. 

Lille formasıyla Milan karşısında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı ve Karabağ karşısında forma giyen Sivassporlu Caner Osmanpaşa haftanın takımına seçildi.

İŞTE O TAKIM

Kaleci

Pau López, Roma

Defans
James Justin, Leicester

Gernot Trauner, LASK

Caner Osmanpaşa, Sivasspo

Ridgeciano Haps, Feyenoord

Orta saha
Leon Bailey, Leverkusen

James Maddison, Leicester

Petros Mantalos, AEK Athens

Andrija Živković, PAOK

Forvet
Lukáš Juliš, Sparta Praha

Yusuf Yazıcı, LOSC

UEFA Avrupa Liginde haftanın takımında 2 Türk

UEFA Avrupa Liginde haftanın takımında 2 Türk

 

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