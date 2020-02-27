27.02.2020 - 20:18 | | AA
UEFA Avrupa Ligi'nde kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bir maç ertelendi
UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt arasÄ±nda bugÃ¼n oynanmasÄ±Â planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelendi.Â
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Avusturya ekibiÂSalzburg ile Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt arasÄ±nda bugÃ¼n oynanmasÄ±Â planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelendi.Â
UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu akÅŸam TSÄ° 23.00'te oynanmasÄ± planlananÂ karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n, Avusturya'da yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle ileri bir tariheÂ ertelendiÄŸi belirtildi.Â Â
UEFA, maÃ§Ä±n yeni tarihini, hava koÅŸullarÄ±na gÃ¶reÂ daha sonraÂ aÃ§Ä±klayacak.
Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan ilk karÅŸÄ±laÅŸmada Eintracht Frankfurt, konukÂ ettiÄŸi Salzburg'u 4-1 maÄŸlup ederek tur iÃ§in Ã¶nemli bir avantaj elde etmiÅŸti.
Arjen Robben'in Londra AÅŸkÄ±