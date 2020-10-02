UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki iki numaralÄ± turnuvasÄ±nda gruplar, Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸle belirlendi.Â UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonunun en iyi futbolcusu, kura Ã§ekimi Ã¶ncesi aÃ§Ä±klandÄ±. GeÃ§en sezonun finalisti Inter'in BelÃ§ikalÄ± santrforu Romelu Lukaku, Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi oldu.

Kura Ã§ekimine 4. torbadan katÄ±lan Demir Grup Sivasspor, Ä°spanya'nÄ±n Villarreal, Azerbaycan'Ä±n KarabaÄŸ ve Ä°srail'in Maccabi Tel-Aviv takÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu I Grubu'nda yer aldÄ±.Â 22 Ekim'de baÅŸlayacak grup maÃ§larÄ±, 10 AralÄ±k'ta sona erecek. DÃ¶rderli 12 grupta yapÄ±lacak 6'ÅŸar karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ilk 2 sÄ±rayÄ± alan takÄ±mlar, son 32 turuna yÃ¼kselecek.

Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maÃ§lÄ± eleme usulÃ¼yle oynanacak eÅŸleÅŸmelerden galip Ã§Ä±karak finale yÃ¼kselmeye Ã§alÄ±ÅŸacak. 2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 MayÄ±s'ta Polonya'nÄ±n Gdansk kentiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan statta oynanacak.

Kura sonucu belirlenen 12 grup ÅŸÃ¶yle:Â

A Grubu: Roma (Ä°talya), Young Boys (Ä°sviÃ§re), Cluj (Romanya), CSKA Sofya (Bulgaristan)

B Grubu: Arsenal (Ä°ngiltere), Rapid Wien (Avusturya), Molde (NorveÃ§), Dundalk (Ä°rlanda)

C Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Slavia Prag (Ã‡ekya), Hapoel Beer-Sheva (Ä°srail), Nice (Fransa)

D Grubu: Benfica (Portekiz), Standard Liege (BelÃ§ika), Rangers (Ä°skoÃ§ya), Lech Poznan (Polonya)

E Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Granada (Ä°spanya), Omonoia (KÄ±brÄ±s Rum Kesimi)

F Grubu: Napoli (Ä°talya), Real Sociedad (Ä°spanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Rijeka (HÄ±rvatistan)

G Grubu: Braga (Portekiz), Leicester City (Ä°ngiltere), AEK (Yunanistan), Zorya (Ukrayna)

H Grubu: Celtic (Ä°skoÃ§ya), Sparta Prag (Ã‡ekya), Milan (Ä°talya), Lille (Fransa)

I Grubu: Villarreal (Ä°spanya), KarabaÄŸ (Azerbaycan), Maccabi Tel-Aviv (Ä°srail), Demir Grup Sivasspor

J Grubu: Tottenham (Ä°ngiltere), Ludogorets (Bulgaristan), LASK (Avusturya), Antwerp (BelÃ§ika)

K Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Dinamo Zagreb (HÄ±rvatistan), Feyenoord (Hollanda), Wolfsberger (Avusturya)

L Grubu: Gent (BelÃ§ika), KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan), Hoffenheim (Almanya), Slovan Liberec (Slovakya)

MaÃ§lar ne zaman oynanacak?

1. Hafta: 22 Ekim

2. Hafta: 29 Ekim

3. Hafta: 5 KasÄ±m

4. Hafta: 26 KasÄ±m

5. Hafta: 3 AralÄ±k

6. Hafta: 10 AralÄ±k

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