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27.02.2020 - 09:48 | | İSTANBUL (AA)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın

Rakibini elemesi halinde Medipol Başakşehir'in de katılacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurası İsviçre'de çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın

 

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. 

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

 

 

 

 

 

 

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