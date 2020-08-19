UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri

İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10'ar defa şampiyonluk yaşadığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery 2016'da Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.

Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.





Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.





"Kupa 2"yi kazanan teknik adamlar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörler, ülkeleri ve takımları şöyle: