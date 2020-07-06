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06.07.2020 - 18:25 |

UEFA Başkanı Ceferin ilk kez açıkladı! Şampiyonlar Ligi maçlarında...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun kalanıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Ceferin ilk kez açıkladı! Şampiyonlar Ligi maçlarında...
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Onur Dinçer - Skorer

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun kalanıyla ilgili seyircili oynama ihtimali doğdu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ESPN’e verdiği röportajda bu seçeneği değerlendirdiklerini, uygun olması durumunda seyircili maçların oynanabileceğini ilk kez dile getirdi. 

‘Seyircide esnek olmalıyız, kararı açıklayacağız’ 

Ceferin “Durumu değerlendiriyoruz. Güncel olarak verilere bakıyoruz. 9 Temmuz’a kadar da bakmaya devam edeceğiz. O gün itibariyle maçların seyircili olup olmadığına karar verecek ve bunu açıklayacağız. Portekiz başbakanıyla konuştum, vaka sayısındaki artışın test sayılarının artmasıyla paralel olduğunu söyledi. Dolayısıyla seyircili futbol konusunda esnek olmamız gerekiyor” dedi. 

UEFA Başkanı Ceferin ilk kez açıkladı Şampiyonlar Ligi maçlarında...

‘Azaltılmış kapasiteli seyirci formülü’ 

Portekiz ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi 8’li finalleri ve Almanya ev sahipliğindeki 8’li Avrupa Ligi finalleri için daha öncesi seyircisiz oynama kararı alındığını hatırlatan UEFA Başkanı, stadyumun tıka basa doldurulması değil ama bir bölümüne seyirci alınmasının düşünüldüğünü dile getirdi.

Ceferin şöyle devam etti: “Şu an için baktığınızda seyircisiz kararı alınmış var. Ancak bu konuda esnek olmalıyız. Bu yüzden gelişmeleri her gün titizlikle takip ediyoruz. Durumun şu an için stabil olduğu Portekiz ve Almanya’yı detaylı inceliyoruz. Eğer koşullar izin verirse, azaltılmış kapasiteli bir seyirci alımı olabilecek.”

Lizbon’daki finaller Ağustos’ta

Daha öncesinde İstanbul’un ev sahipliğinde olan Şampiyonlar Ligi finali, pandemi süreci sonrası yapılan değerlendirme ile 8’li final şeklinde Portekiz’e verilmiş, İstanbul 2021 finalinin ev sahibi olmuştu. 8'li final formatında düzenlenecek Lizbon’daki UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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