UEFA'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bir yÄ±l ertelediÄŸi 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n (EURO 2020) ev sahibi ÅŸehirlerini deÄŸiÅŸtirmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ä°ngiliz Sky Sports'a konuÅŸan bir UEFA yetkilisi, 12 farklÄ± Ã¼lkenin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek ÅŸampiyonada maÃ§larÄ±n oynanacaÄŸÄ± ÅŸehirlerde deÄŸiÅŸiklik dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmediÄŸini belirtti.Â

MaÃ§ takvimi hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden UEFA yetkilisi, "Ev sahibi ÅŸehirlerle sÃ¼rekli iletiÅŸim halindeyiz. FikstÃ¼rle ilgili de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te duyuru yapÄ±lacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

EURO 2020'nin ev sahipleri arasÄ±nda koronavirÃ¼sten en fazla etkilenen Ä°talya ve Ä°spanya'nÄ±n da yer almasÄ± soru iÅŸaretlerine neden olmuÅŸtu.Â

UEFA, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde dÃ¼zenlenmesi planlanan ÅŸampiyonayÄ± 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemiÅŸti.

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