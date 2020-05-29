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29.05.2020 - 20:06 |

UEFA, Finansal Fair Play'de sessizliğini bozdu! Cezayı kesti...

Finansal Fair Play nedeniyle uzun bir aranın ardından ilk cezasını veren UEFA, faturayı Polonya'nın Lechia Gdansk ekibine kesti.

UEFA, Finansal Fair Play'de sessizliğini bozdu! Cezayı kesti...
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Onur Dinçer

UEFA, uzunca bir süredir ara verdiği finansal fair play cezalarına bugün itibariyle yeniden start verdi. Pandemi süreci nedeniyle ffp kurallarında kulüpler lehine esnemeye gideceğini açıklayan Avrupa futbolunun patronları, bu süreçte bir yandan 'severken', bir yandan da 'dövmeye' devam edeceğini gözler önüne serdi.

Bilgileri vermeyince 25 bin euro

UEFA'dan yapılan açıklamada Polonya'nın Lechia Gdansk kulübüne, finansal fair play talimatını ihmal ettiği gerekçesiyle para cezası verildiği duyuruldu. Kulübün finansal denetimiyle ilgili gerekli bilgi ve evrakları zamanında teslim etmediği için, 25 bin euro para cezasına çarptırıldığı ilan edildi.

Diğer kulüplere de mesaj oldu

Uzun bir aranın ardından UEFA tarafından ilgili yönetmelik çerçevesinde verilen ilk ceza olmasıyla dikkat çeken bu yaptırım, aynı zamanda ffp incelemelerinin ara verilmeden sürdüğünü göstermesi bakımından da, dikkate değer bulundu.

UEFA, Finansal Fair Playde sessizliğini bozdu Cezayı kesti...

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