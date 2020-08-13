UEFA, genç milli takım organizasyonlarını askıya aldı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında üye federasyonların üzerindeki ekonomik yükü azaltmak ve genç sporcuların salgının yayılım hızını artırma ihtimalini düşürmek amacıyla kadınlar ve erkekler genç milli takım kategorilerinde bazı turnuvaların iptali veya ertelenmesine karar verildi.

2019-20 sezonunda Kadınlar 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın eleme ve final turları iptal edildi. Erkekler 19 Yaş Avrupa Şampiyonası'nın takviminde ise birçok değişikliğe gidildi.

2020-21 sezonunda ise gençler kategorisindeki tüm organizasyonların eleme turlarında format değiştirilerek müsabaka sayıları düşürülürken, tüm eleme maçları 2021'in ilkbaharına kadar ertelendi.

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