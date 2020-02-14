UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±

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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentinde UEFA ile CONMEBOL yetkililerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±ya, TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ± da katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da, her 2 kÄ±tada futbolun geliÅŸimini ve bÃ¼yÃ¼mesini teÅŸvik etmek amacÄ±yla iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

AnlaÅŸma kapsamÄ±nda, UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda mÃ¼sabakalar, kalkÄ±nma, kadÄ±n futbolu ve hakemlik konularÄ±nda 4 ortak komite oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

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