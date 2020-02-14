Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±
14.02.2020 - 14:48 | | Ä°STANBUL (AA)

UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±

UEFA ile GÃ¼ney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na imza atÄ±ldÄ±.Â

UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±

Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentinde UEFA ile CONMEBOL yetkililerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±ya, TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ± da katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da, her 2 kÄ±tada futbolun geliÅŸimini ve bÃ¼yÃ¼mesini teÅŸvik etmek amacÄ±yla iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

AnlaÅŸma kapsamÄ±nda, UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda mÃ¼sabakalar, kalkÄ±nma, kadÄ±n futbolu ve hakemlik konularÄ±nda 4 ortak komite oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Â 

Â 

Â 

Â 

    Eljif Elmas ilk golünü attÄ±!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±

    UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±

    Shane Larkin, Milli TakÄ±m kadrosundan çÄ±karÄ±ldÄ±

    Shane Larkin, Milli TakÄ±m kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

    Fenerbahçe derbi öncesi kayÄ±p istemiyor

    FenerbahÃ§e derbi Ã¶ncesi kayÄ±p istemiyor

    SÄ±radaki Haber