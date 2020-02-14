14.02.2020 - 14:48 | | Ä°STANBUL (AA)
UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±
UEFA ile GÃ¼ney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na imza atÄ±ldÄ±.Â
Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentinde UEFA ile CONMEBOL yetkililerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±ya, TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ± da katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±da, her 2 kÄ±tada futbolun geliÅŸimini ve bÃ¼yÃ¼mesini teÅŸvik etmek amacÄ±yla iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
AnlaÅŸma kapsamÄ±nda, UEFA ile CONMEBOL arasÄ±nda mÃ¼sabakalar, kalkÄ±nma, kadÄ±n futbolu ve hakemlik konularÄ±nda 4 ortak komite oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Â
Â
Â
Â