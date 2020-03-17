UEFA ile kritik zirve

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, bugün 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak.



Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.



Toplantıda ana gündem maddesi ise EURO 2020 olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile Türkiye’nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.



Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa’da etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa’da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa’nın yanı sıra birçok futbol organizasyonda durdurma kararı alındı.

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