UEFA Kongresi’nden ‘korona’ kararı

Bu virüs nedeniyle ligdeki maçlarının 23 Mart'a kadar ertelendiği İsviçre’nin federasyon yetkilileri kongrede söz alarak bu konuyla ilgili sorularını yönelttiler. UEFA’lı yetkililer buna verdikleri cevapla, konuyla ilgili çalışmalarını gözler önüne serdi.

Korona için özel çalışma grubu

Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili herhangi bir değişiklik kararı alınmazken, UEFA’nın, korona nedeniyle ortaya çıkacak ertelemelerden kaynaklanacak fikstür karışıklığıyla uğraşmak üzere bir çalışma grubu oluşturduğu ortaya çıktı. UEFA’dan yapılan açıklamada “Pazartesi günü oluşturulan kurul, takvim meseleleriyle ilgilenecek” denildi.

'Radikal değişiklik idam etmek olurdu'

Koronavirüsü nedeniyle üzerinde konuşulan değişiklikler meselesine değinen UEFA Başkanı Ceferin, tehditlerin farkında olduklarını ancak turnuvalarda radikal değişiklikler yapılmayacağını belirterek “Bu idam cezası olurdu” ifadesini kullandı.

İskoç hoca korktu, kuraya gitmedi

Çin’de olduğu kadar Avrupa’yı da kasıp kavuran koronavirüsünün, UEFA Kongresi’ne de etkileri oldu. Uluslar Ligi kuralarının da çekilecek olması nedeniyle hemen hemen her ülkenin federasyon yetkilileri ve teknik ekipleri organizasyona iştirak etti. İskoçya Milli Takımı teknik direktörü Steve Clarke’ın, korona korkusundan Amsterdam’daki kura çekimine gitmediği belirtildi.