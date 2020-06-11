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11.06.2020 - 15:20 |

UEFA kritik toplantının detaylarını açıkladı

UEFA daha önce 17 Haziran olarak açıkladığı kritik toplantısını iki güne yaydı. Finali İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalanıyla ilgili kararların da ele alınacağı görüşmeye yönelik detayları açıkladı.

UEFA kritik toplantının detaylarını açıkladı
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

 

UEFA, Mayıs ayında ertelediği ve 17 Haziran'da yapmaya karar verdiği kritik toplantının detaylarını açıkladı. İçlerinde İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı Şampiyonlar Ligi finalinin durumunun da netleşeceği, Avrupa futboluna yönelik önemli kararların alınacağı görüşmenin video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlk gün öğlen, ikinci gün sabah seansı

UEFA Yönetim Kurulu, gerçekleştirilecek toplantının iki güne yayılması kararını aldı. Buna göre 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak toplantı 16.00'da sona erecek. İkinci gündeki görüşmeye TSİ sabah 10.00'da başlanılırken, 12'de son bulacak. Ceferin online toplantıda kararları açıklayacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek ve alınan kararları açıklaması beklenen bir bilgilendirmede bulunacak. Online basın toplantısı şeklinde gerçekleştirilecek buluşmanın başlama saati yaklaşık olarak TSİ 16.30 olarak belirlendi. İkinci gün toplantı olmayacak, tüm kararlar detaylı olarak basın bülteniyle UEFA tarafından yayınlanacak.

TOPLANTININ İLK GÜN KONULARI:

+ 2019-20 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turu ve ilerki turları ve bunlarla alakalı kararlar
+ 2020-21 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son eleme turu, play-off'ları ve grup aşamasına yönelik kararlar
+ 2019-20 Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ileri aşamaları
+ 2020-21 Kadınlar Şampiyonalr Ligi takviminin belirlenmesi
+ EURO 2020 stadyumları ve maç fikstürü
+ EURO 2020 play-off ve 2020-21 Uluslar Ligi grup aşamasının tekrar takvimlendirilmesi
+ 2019-20 Avrupa U21 Şampiyonası'nın takvimi ve formatının belirlenmesi
+ 2019-20 Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası ve Avrupa U19 Şampiyonası'nın takvimi ve formatı
+ Futsal ligleri üzerine güncellemeler

TOPLANTININ İKİNCİ GÜNÜNDE ELE ALINACAKLAR:

+ 2022 FIFA Dünya Kupası - eleme turlarının kura çekimi prosedürü
+ Kulüp lisanslama ve finansal fair play yönetmelikleri
+ UEFA'nın ana rehber kılavuzları

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UEFA kritik toplantının detaylarını açıkladı

 

 

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