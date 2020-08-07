UEFA, Medipol Başakşehir ile 4 sezonluk anlaşma imzaladı

Medipol Başakşehir, UEFA ile 4 sezonluk yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Başakşehir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir.

Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22'de uygulanmak üzere; UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında mutabakat sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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