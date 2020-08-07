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07.08.2020 - 19:30 |

UEFA, Medipol Başakşehir ile 4 sezonluk anlaşma imzaladı

UEFA, Medipol Başakşehir ile 4 sezonluk yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Başakşehir konuyla ilgili açıklama yaptı.

UEFA, Medipol Başakşehir ile 4 sezonluk anlaşma imzaladı
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Medipol BaşakşehirUEFA ile 4 sezonluk yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Başakşehir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir.

Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22'de uygulanmak üzere; UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında mutabakat sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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