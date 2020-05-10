UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali için TFF ile görüştü!

Koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi için belirsizlik sürüyor. Organizasyonu devam ettirmek için çalışmalarını yürüten UEFA, son olarak İstanbul'da bir dörtlü final fikrine yoğunlaşmış durumda...

Henüz çeyrek finallerin tamamlanmadığı Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamanın 10-11-12 Ağustos tarihlerinde tamamlanması planlanırken yarı finallerde ise farklı bir rota izlenmesi düşünülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladıktan sonra Sky Sport'a göre UEFA, TFF ile direkt olarak temasa geçti ve İstanbul'da bir dörtlü final oynatma fikrini paylaştı.

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında İstanbul'da oynanacak bir Final Four adına görüş alışverişi gerçekleşti.

İstanbul, sahip olduğu özellikler ile Avrupa'nın birçok lokasyonundan ayrılmış durumda. Çünkü İstanbul, daha önce UEFA ve FIFA'nın büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmış birçok stadyuma sahip.

2009'da UEFA Kupası Finali oynanan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin yapılacağı ve öncesinde de 2005'teki finale ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 2013'te U-20 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadyumu ve 2019'da UEFA Süper Kupası'nın oynandığı Vodafone Park; UEFA'nın planları kapsamında ön plana çıkan stadyumlar olarak gösteriliyor.

Dörtlü final tarih avantajı sağlayabilir

Şampiyonlar Ligi Finali'ni Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatmayı planlayan UEFA, İstanbul'da bir dörtlü final fikrini devreye soktuğu takdirde bunun zaman anlamında büyük avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Yapılması planlanan dörtlü final, takımların lig maçlarını tamamlamasının ardından da düzenlenebilecek olup seyahat anlamında tüm sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak. (Fanatik)

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Finalindeki Unutulmaz Dönüşü