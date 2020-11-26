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26.11.2020 - 02:23 | | AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı
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B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.

Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

- B Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

- C Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

- D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2

UEFA Şampiyonlar Liginde A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı

 

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