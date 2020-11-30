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30.11.2020 - 20:22 |

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadÄ±n hakem düdük çalacak

FransÄ±z Stephanie Frappart, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde maÃ§ yÃ¶neten ilk kadÄ±n hakem olacak.Â

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadÄ±n hakem düdük çalacak
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FransÄ±z Stephanie Frappart, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde maÃ§ yÃ¶neten ilk kadÄ±n hakem olacak.Â 

UEFA'nÄ±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Åžampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maÃ§Ä±nÄ± Frappart yÃ¶netecek.Â 

36 yaÅŸÄ±ndaki Frappart, Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki en Ã¶nemli organizasyonunda dÃ¼dÃ¼k Ã§alan ilk kadÄ±n hakem olacak.Â 

Frappart, geÃ§en yÄ±l da Liverpool ile Chelsea arasÄ±nda oynanan UEFA SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶neterek tarihe geÃ§miÅŸti.

UEFA Åžampiyonlar Liginde ilk kez kadÄ±n hakem dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak

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