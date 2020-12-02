02.12.2020 - 18:21 | | Ä°STANBUL (AA) -
UEFA Uluslar A Ligi'nde kura heyecanÄ± yarÄ±n
A Ligi gruplarÄ±nÄ± ilk sÄ±rada bitiren Ä°talya, BelÃ§ika, Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n mÃ¼cadele edeceÄŸi finallerdeki eÅŸleÅŸmeler yarÄ±n belli olacak.Â
UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura Ã§ekimi, yarÄ±n Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSÄ° 19.30'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Kura Ã§ekimine, ikinci kez dÃ¼zenlenen turnuvada A Ligi gruplarÄ±nÄ± zirvede tamamlayan Ä°talya, BelÃ§ika, Fransa ve Ä°spanya katÄ±lacak.
UEFA Uluslar Ligi yarÄ± finalleri 6-7 Ekim 2021, final ve 3'Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.
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