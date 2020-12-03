UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eÅŸleÅŸmeler belli oldu

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura Ã§ekimi, Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapÄ±ldÄ±.Â

A Ligi gruplarÄ±nÄ± lider bitiren milli takÄ±mlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kura sonucunda, Ä°talya ile Ä°spanya, BelÃ§ika ile de Fransa eÅŸleÅŸti.Â

Ä°kinci kez dÃ¼zenlenen turnuvada yarÄ± finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.

Ä°talya'da dÃ¼zenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statlarÄ± ev sahipliÄŸi yapacak.