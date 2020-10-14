UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 7 maçla başladı
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başladı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı. Almanya'nın gollerini 28. dakikada Timo Werner, 55. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Serge Gnabry attı. İsviçre'nin gollerini 5 ve 57. dakikalarda Mario Gavranovic, 26. dakikada Remo Freuler kaydetti.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Ukrayna, İspanya'yı 76. dakikada Viktor Tsygankov'un golüyle 1-0 yendi.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
4. Grup: Ukrayna-İspanya: 1-0
Almanya-İsviçre: 3-3
C Ligi
1. Grup: Azerbaycan-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0
Karadağ-Lüksemburg: 1-2
D Ligi
1. Grup: Letonya-Malta: 0-1
Faroe Adaları-Andorra: 2-0
2. Grup: Liechtenstein-San Marino: 0-0