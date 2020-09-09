Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 9 maç oynandı
09.09.2020 - 00:23 | | İSTANBUL (AA) -

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 9 maç oynandı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 9 maç oynandı
ABONE OL

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Fransa, ağırladığı Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud atarken, Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.

 

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: Danimarka-İngiltere: 0-0

Belçika-İzlanda: 5-1

3. Grup: Fransa-Hırvatistan: 4-2

İsveç-Portekiz: 0-2

C Ligi

1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1

Karadağ-Lüksemburg: 0-1

2. Grup: Ermenistan-Estonya: 2-0

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1

D Ligi:

2. Grup: San Marino-Liechtenstein: 0-2

Cenk Gönen: "İyi futbol oynayan bir Denizlispor izletmek istiyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde
    Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde
  2. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ilk gün sona erdi
    TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ilk gün sona erdi
  3. Anadolu Efes: 87 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82
    Anadolu Efes: 87 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82
  4. Cenk Gönen: "İyi futbol oynayan bir Denizlispor izletmek istiyoruz"
    Cenk Gönen: "İyi futbol oynayan bir Denizlispor izletmek istiyoruz"
  5. Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları
    Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi

Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Adanaspor, Donkor'u renklerine bağladı

Adanaspor, Donkor'u renklerine bağladı

Sıradaki Haber