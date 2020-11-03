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03.11.2020 - 20:07 | | AA

UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlÄ± TÃ¼rk kadÄ±n hakem Cansu Tiryaki, Okzhetpes Women-WFC Lanchkhuti karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda gÃ¶revlendirildi.Â

UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
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FIFA kokartlÄ± TÃ¼rk kadÄ±n hakem Cansu Tiryaki, Okzhetpes Women-WFC Lanchkhuti karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda gÃ¶revlendirildi.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun resmi twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Cansu Tiryaki, yarÄ±n Kazakistan'Ä±n Okzhetpes Women ile GÃ¼rcistan'Ä±n WFC Lanchkhuti takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanacak UEFA KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu mÃ¼sabakasÄ±nÄ± yÃ¶netecek.

UEFAdan Cansu Tiryakiye gÃ¶rev

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