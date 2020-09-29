Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri UEFA'dan Drogba'ya ödül
29.09.2020 - 16:53 | | AA

UEFA'dan Drogba'ya ödül

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü verilecek.

UEFA'dan Drogba'ya ödül
ABONE OL

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel kariyerini iki yıl önce noktalayan 42 yaşındaki Drogba, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Drogba'nın ödülü, 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Drogba, ışıltılı kariyeri boyunca başarılarından dolayı milyonlarca futbol taraftarı için bir kahramandır. Yeteneği, gücü ve zekasıyla onu iyi bir oyuncu olarak hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Daha önce birçok efsane isme verilen ödülü geçen sene eski Fransız futbolcu Eric Cantona kazanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz depremi
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Caner Erkin'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı!

UEFAdan Drogbaya ödül

Didier Drogba'nın Kafa Golleri

    Kayserisporlu Pedro Henrique'den insanlık dersi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. UEFA'dan Drogba'ya ödül
      UEFA'dan Drogba'ya ödül
    2. Son Dakika | Giulliano ayrılığı resmen açıkladı! Fenerbahçe...
      Son Dakika | Giulliano ayrılığı resmen açıkladı! Fenerbahçe...
    3. Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
      Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
    4. Transfer haberleri | Sina Ranjbaran: Ali Karimi için Trabzonspor’la görüşüyoruz
      Transfer haberleri | Sina Ranjbaran: Ali Karimi için Trabzonspor’la görüşüyoruz
    5. Son dakika haberleri | Alex Telles için şaşırtan teklif! Galatasaray...
      Son dakika haberleri | Alex Telles için şaşırtan teklif! Galatasaray...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

    UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

    UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

    Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

    Son dakika | Kuzey'in Kralı Börven transfer için yola çıktı

    Son dakika | Kuzey'in Kralı Börven transfer için yola çıktı

    Sıradaki Haber