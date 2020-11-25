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25.11.2020 - 07:00 |

UEFA'dan elle oynamaya standart

UEFA, FIFA kokartlı hakemleri bilgilendirdi, “Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir. Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok. Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun sürer” talimatını verdi

UEFA'dan elle oynamaya standart
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ONUR DİNÇER

UEFA’dan elle oynamalar, itirazlar, maç kontrolü, bariz gol şansı ve hakemler arasındaki işbirliği konusunda uyarılar geldi.

FIFA kokartlı hakemlere yönelik söz konusu başlıklarla ilgili tüm müsabakalarda standart yakalanması gerektiğini belirten Avrupa futbolunun patronu, özellikle elle oynamalar konusunda verilen kararlardaki farklılıkların giderilmesini istedi.

Talimatta şu başlıklar dikkat çekti:

- Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.
- Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.
- Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.

UEFA’nın üzerinde durduğu bir diğer husus bariz gol şansı ile ilgili oldu. Oyun kurallarında belirtilen kriterlerin harfiyen uygulanması gerektiğine dikkat çeken talimatta, dört ayrı video ile hakemler bilgilendirildi.

Son dönemlerde itirazların artığının vurgulandığı talimatta, hakem otoritesini bozan oyuncuların mutlaka sarı kartla cezalandırılması, toplu itirazlarda yardımcılarla işbirliğinin önemine değinildi. Maç kontrolü ile ilgili saptanan olumsuzluklara da vurgu yapan UEFA, özellikle uluslararası organizasyonlarda mutlaka standartın sağlanması ve farklı uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

UEFAdan elle oynamaya standart

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