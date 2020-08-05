UEFA'dan flaş karar! Formalarda 'thank you' mesajı...

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde heyecan uzun bir aranın ardından yeniden başlıyor. Kopenhag-Başakşehir maçıyla bu akşam yeniden startı verilecek sezonda, içinde bulunulan durumun da karşılaşmalara yansıması olacak.

Formalarda ‘thank you’ mesajı

Corona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre ara verilen Avrupa kupalarına yeniden başlanılırken takımlar bu durumla ilgili mesajlara yer verecekler. UEFA’dan yapılan açıklamada Avrupa kupası maçlarında tüm futbolcuların formasında sağlık çalışanlarına yönelik ‘Thank you’ mesajı bulunacağı duyuruldu. Takımlar bu mesajı diledikleri takdirde kendi dillerinde de basabilecek.

Bir dakikalık saygı duruşu

Ayrıca UEFA maçlarının yayınları sırasında futbol dünyasından isimlerin sağlık çalışanlarına hitaben yaptıkları konuşmaları gösteren görüntülere de yer verilecek. Karşılaşmaların öncesinde pandemi sürecinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Irkçılık karşıtı pazubandı takacaklar

Pandemi dışındaki dünya gündeminin bir diğer önemli konusu olan ırkçılıkla ilgili de mesaja yer verilecek. Takım kaptanları pazubantlarında ırkçılık karşıtı ‘No to racism’ ibaresini taşıyacaklar.