UEFA'dan hakem Hüseyin Göçek'e görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.