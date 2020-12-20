UEFA’dan hükmen mağlubiyet kararı! Sivasspor grubunda...

Onur Dinçer - Skorer

Demir Grup Sivasspor’un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda puan durumu, maçların bitiminden sekiz gün sonra değişti. Grupta son hafta buluşması olan Villarreal-Karabağ maçı, Azerbaycan ekibindeki corona virüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Ancak bu maç bir daha oynanmayacak çünkü konuyla ilgili farklı bir karar alındı. UEFA, maçın oynanmamasından sorumlu tuttuğu Karabağ ekibini 3-0 hükmen mağlup ilan etti.



Sahaya çıkmadan 570 bin euro

Bu gelişmenin ardından I Grubu’nu 13 puanla lider bitiren Villarreal’in puanı 16’ya yükseldi. İspanyol ekibi aynı zamanda sahaya çıkmadan, Avrupa Ligi gruplarında maç başına galibiyet primi olan 570 bin euroyu da elde etmiş oldu.



‘Minimum oyuncu tedarik edilemedi’

UEFA’nın gerekçeli kararında “Karabağ 10 Aralık’taki maçı oynaması için gerekli minimum oyuncu sayısına sahip olamamıştır” denildi. Puan tablosundaki değişiklik ise sıralamayı etkilemedi, Villarreal’in zirvedeki, Azeri ekibinin son sıradaki yerleri değişmedi.



Değişiklik Sivasspor'u etkilemedi

Sivasspor son hafta maçında Maccabi Tel Aviv'e yenilip üçüncü sırayı almış ve gruptan çıkamamıştı. Sonradan gerçekleşen puan değişikliği Sivasspor'un durumunu da etkilemedi.