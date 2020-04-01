UEFA'dan ilginç hamle! Galatasaray...
Avrupa'da corona virÃ¼s nedeniyle futbolun durmasÄ± sonrasÄ± UEFA, eski yayÄ±nlara baÅŸladÄ±. Galatasaray iÃ§in Ã¶zel paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±ldÄ±.Â
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Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Avrupa'da futbolun durma noktasÄ±na gelmesi Ã¼zerine UEFA'dan ilginÃ§ bir hamle geldi.
Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde klasikleÅŸmiÅŸ maÃ§larÄ± kanallarÄ±ndan yayÄ±nlayan UEFA, Galatasaray'a karÅŸÄ± Ã¶zel bir ilgi gÃ¶sterdi.
Ä°lk olarak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 2012-13 sezonunda Åžampiyonlar Ligi'nde Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Real Madrid'i evinde 3-2 yendiÄŸi maÃ§ paylaÅŸÄ±ldÄ±.
HeyecanlÄ± maÃ§ 90 dakika tekrar yayÄ±nlandÄ±. ArdÄ±ndan Galatasaray'Ä±n Avrupa kupalarÄ± tarihinde attÄ±ÄŸÄ± en gÃ¼zel 5 gol paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
UEFA'nÄ±n resmi internet sitesinden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda 2018'de Garry Rodrigues'in Lokomotiv Moskova'ya, 2014'te Sneijder'in Arsenal'e, 2013'te Eboue'nin Real Madrid'e, 2006'da Okan Buruk'un Liverpool'a ve 2000'de de Hagi'nin Monaco'ya attÄ±ÄŸÄ± goller futbolseverlere izletildi.Â