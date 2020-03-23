UEFA'dan kulüplere maddi destek

UEFA, koronavirüs sebebiyle duran futbola can suyu olmak istiyor.

Avrupa futbolunun patronları, salgından dolayı gelirleri sıfıra inen ve borç içende olan kulüpler için Finansal Fair Play kurallarını esnetti.

Kulüplerin borç, maaş ve transfer taksitlerini ödeme zorunluluğu 31 Mart 2020'den, 30 Nisan 2020'ye kadar ertelendi.

Yapılan duyuruda, kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik sıkıntılar ve finansal hesaplamalar tek tek ele alınacak denildi.

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarıyla alakalı nihai kararlarını da oluşturulan komisyonun yapacağı çalışmalardan sonra vereceği dile getirildi.

Türkiye'deki tüm kulüplerin bu durumdan olumlu anlamda etkilenmesi bekleniyor.