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26.06.2020 - 17:58 |

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması!

Portekiz'in ev sahipliğine 8'li final şeklinde verilen Şampiyonlar Ligi finallerinin Corona vakaları nedeniyle tehlikeye girdiği haberleri üzerine UEFA'dan bir açıklama geldi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması!
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Onur Dinçer - Skorer

İstanbul'dan alınarak Portekiz'in ev sahipliğine 8'li final şeklinde verilen Şampiyonlar Ligi finallerinin, ülkede tekrar patlama yapan Corona vakaları nedeniyle tehlikeye girdiği haberleri üzerine UEFA bir açıklama yayınladı.

UEFA'nın konuyla ilgili duyurusunda "UEFA, Portekizli yetkililer ve ülkenin futbol federasyonuyla sürekli kontak halindedir. Umuyoruz ki herşey yolunda gider ve 8'li finali Portekiz'de düzenlemek mümkün olur. Şu an için bir B planı yapmak gerekli görülmemekle birlikte, her gün konuyla ilgili çalışmalar yürütülmekte ve gerekli olması durumunda koşullara adaptasyon sağlanmasına çalışılmaktadır" denildi.

UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Kovid-19’da iyi bir grafik çizerken birden dengesini yitiren ülkede vaka sayıları yeniden yükselişe geçmişti.
Salgının artış göstermeye başlamasıyla, Portekiz hükümeti yeni önlemleri yürürlüğe koymuş, Lizbon başta olmak üzere bazı kentlerde oturan insanların 10 kişiden fazla sayıda toplaşma yapması yasaklanmış, bir sonraki duyuruya kadar tüm restoran ve dükkanlar akşam saat 8’e kadar kapanmış olmasına karar verilmişti.

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