UEFA’dan Trabzonspor'a 5 bin koltuk cezası
Trabzonspor’a, sahaya atılan yabancı madde gerekçesiyle Basel karşısında tribün kapatma cezası verildi.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
UEFA tarafından Trabzonspor’a ceza verildi. Bordo-mavililerin Çek ekibi Sparta Prag’ı evinde misafir ettiği Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçındaki olaylar buna sebep olarak gösterildi.
Sıradaki maç, Basel maçı
UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 2b bendini ihlal gerekçesi gösterildi, sahaya yabancı madde atıldığı belirtildi. Buna göre kulübe, evinde oynayacağı sıradaki maçta kısmi kapatma cezası verildiği ifade edildi. Buna göre ceza Basel maçında uygulanacak.
Maddenin atıldığı tribün kapatıldı
Stadyumun sadece belli bir kısmının boş kalmasına neden olacak cezai uygulama neticesinde, cezanın verilmesine yol açan maddenin fırlatıldığı tribün kapatılacak.
Kapatılan tribün alt bölümde
Aşağı tribünlerdeki J bölümünde en az 5 bin kişilik koltuk grubunun boş bırakılarak cezanın uygulamaya konulacağı kaydedildi.
Kapasite 35 bine düşecek
Trabzonspor'un 5 bin kişilik bölümü boş bırakmasıyla 40 bin kişilik Akyazı Stadı'nda 3 Ekim'deki Avrupa maçında kapasite 35 bine gerileyecek.