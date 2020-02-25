UEFA’dan Trabzonspor’a ceza indirimi

Trabzonspor, UEFA nezdinde gerçekleştirdiği itirazdan sonuç aldı. UEFA, bordo-mavililerin Sparta Prag maçındaki taraftar olayları (sahaya meşale atma) nedeniyle verilen cezaya yaptığı itirazda Karadeniz ekibini kısmen haklı buldu.

Eylül ayında konuyla ilgili kararını açıklayan Avrupa futbolunun patronları, Sparta Prag maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle kulübe 50 bin euro para cezası ve tribün kapatma cezası vermişti. Buna göre alt bölüm J tribününün de içinde olduğu 5 bin kişilik bir bölüm sıradaki maçta kapatılacaktı ve Trabzonspor bu cezasını Basel maçında çekti.

Bordo-mavililerin bu karara itirazıysa aylar sonra karara bağlandı. UEFA Tahkim Kurulu’na başvuran kulübün itirazı kısmen haklı bulundu. Tribün kapama cezası aynen korunurken, para cezası 25 bin euro’ya indirildi.