UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı

UEFA'dan Fenerbahçe ve Volkan Demirel paylaşıldı. Resmi hesap, sarı lacivertlilerin 12 yıl önce Sevilla'yı Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldiği videoyu paylaştı.

Videoda Volkan Demirel'in kurtardığı penaltılar yer aldı. Bu videoya Fenerbahçe taraftarları tarafından beğeni ve yorum yağmuru geldi.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Sevilla'yı penaltılarla eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş, bir sonraki turda Chelsea'ye elenip Devler Ligi'ne veda etmişti.