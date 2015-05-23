"UEFA'ya katılmak ödüldür"

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçına ilişkin, her iki takımın da 1 puan kazandığı için mutlu, 2 puan kaybettiği için üzgün olabileceğini söyledi.



Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor'un iyi savunma yaptığını belirten Kocaman, "Biz ise en iyi oyunlarımızdan bir tanesini oynadık. Yaklaşık 20 orta yaptık ve 10 tane şut çektik. Sadece son vuruşlarda eksikliğimiz vardı. Daha iyi olabilirdik. Her iki takım da 1 puan kazandığı için mutlu, 2 puan kaybettiği için üzgün olabilir" ifadelerini kullandı.

"UEFA'ya katılmak bizim için ödüldür"

"UEFA'ya katılmak sizin için ödül müdür? Kendinizi hazır hissediyor musunuz?" sorusu üzerine Kocaman, "UEFA'ya katılmak bizim için ödüldür ancak hazır mıyız bilmiyorum. Bu konuda çok kanaat sahibi değilim. Eğer olursa Torku Konyaspor camiası olarak riskli bir duruma götürebilir. Bu son derece hassas yönetilmesi gereken bir durum gibi görünüyor" diye konuştu.

Aykut Kocaman, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili soruya "Ne tamamen yerlilerden kurulu bir takım yaratmak ne de yabancı kontenjanını sonuna kadar kullanmak gibi bir amacım var. Dengeli bir şekilde kullanmak istiyorum" cevabını verdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da zevkli bir maç izlediklerini, ilk yarıda topa daha fazla sahip olduklarını kaydetti.

Maçın ikinci yarısında ise rakiplerinin topa daha çok hakim olduğunu vurgulayan Karaman, "Atağa çıkışlarımızda son pasları değerlendiremedik. Yüzde yüzlük pozisyona girmişken, dönen top gol oldu. Belki 1-1'den sonra Deniz Kadah, topu Sercan Kaya'ya çıkarsa, o vuruş maçı bizim lehimize bitirebilirdi. İyi bir maç oldu. İki takımın da oyuncularına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.