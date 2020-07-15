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15.07.2020 - 15:35 | | İZMİR (AA)

Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, geçen sene FIBA Avrupa Kupası'nda gerçekleştirdikleri başarıyı Şampiyonlar Ligi'nde de tekrarlamak istediklerini belirtti.

Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi
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Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2020-2021 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. İki yıl aranın ardından yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi

"AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, Bilbao Basket olsun aynı zamanda Cholet ile ülkeler bazında Avrupa'da ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman şu aşamada sezon öncesinde bir değerlendirme yapmak yersiz olur. Pınar Karşıyaka olarak biz geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ta gerçekleştirdiğimiz başarıyı bu yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız." 

Pınar Karşıyaka D Grubu'nda AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), Bilbao Basket'in (İspanya) yanı sıra elemelerde mücadele edecek Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Tsmoki-Minsk (Belarus), London Lions (Birleşik Krallık) ve Neptunas Klaipeda'dan (Litvanya) biriyle mücadele edecek.

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