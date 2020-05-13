Ufuk SarÄ±ca: GÃ¼zel gÃ¼nlerde tekrar baÅŸlarÄ±z

YaÅŸanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ koÅŸullardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ doÄŸru bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SarÄ±ca, "Normal ÅŸartlarda deÄŸiliz. GÃ¼nlÃ¼k hayatta bile sosyal mesafeleri konuÅŸtuÄŸumuz bir dÃ¶nemde basketbol gibi yakÄ±n temas sporunu sÃ¼rdÃ¼rmek ÅŸimdilik mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yordu. ÃœzÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olsak da bu ÅŸartlarda alÄ±nan karar doÄŸru" dedi.

Daha Ã¶nce ÅŸampiyonluk, TÃ¼rkiye KupasÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara 3 yÄ±l aradan sonra dÃ¶nÃ¼p tekrar zirve yarÄ±ÅŸÄ±na ortak etmiÅŸken beklenmedik bir ÅŸekilde sezonu noktalamak zorunda kalan Ufuk SarÄ±ca, "KarÅŸÄ±yaka'ya ve SÃ¼per Lig'e 3 sene sonra yeni bir heyecan getirmiÅŸtik. Avrupa'da kupa iÃ§in mÃ¼thiÅŸ bir seriyle son 4'e kalÄ±p, uzun sÃ¼re lider gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ligde de 23. hafta itibariyle ikinci sÄ±radaydÄ±k. EmeÄŸi geÃ§en herkese, oyuncularÄ±mÄ±za, teknik ekibime, yÃ¶netime, sponsorumuza ve tabi ki taraftarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. GÃ¼zel gÃ¼nlerde tekrar baÅŸlarÄ±z" mesajÄ±nÄ± verdi.Â

AVRUPA ÅžANSSIZLIÄžI

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Ufuk SarÄ±ca yÃ¶netiminde Avrupa'da kupa kazanmaya ikinci kez yaklaÅŸsa da ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kÄ±ramadÄ±. SarÄ±ca'nÄ±n kulÃ¼pte gÃ¶reve geldiÄŸi ilk yÄ±l olan 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallenge Cup'ta Final Four'a Ã§Ä±kan Kaf-Kaf, ev sahibi olduÄŸu finalde Krasnye Krylia Ã¶nÃ¼nde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyotta 17 sayÄ± farkla Ã¶ne geÃ§ip Avrupa'da tarihinin ilk kupasÄ±na Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. Bu dakikalarda parkeye tribÃ¼nden atÄ±lan bir su ÅŸiÅŸesi nedeniyle oyun uzun sÃ¼re dururken Rus ekibi dÃ¶nÃ¼ÅŸte farkÄ± eritip Ã¶ne geÃ§ti.Â

KarÅŸÄ±yaka son topu sayÄ±ya Ã§eviremeyince salondan 77-76 maÄŸlup ayrÄ±lÄ±p kupadan oldu. Bu sezon yine SarÄ±ca yÃ¶netiminde hem SÃ¼per Lig'de hem Avrupa'da galibiyet rekoru kÄ±ran KarÅŸÄ±yaka, FIBA Europe Cup'ta Ã¼st Ã¼ste 13 galibiyetlik seriyle 7 yÄ±l sonra yeniden yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±. YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n kupayÄ± kazanmaya en bÃ¼yÃ¼k aday olarak gÃ¶sterildiÄŸi organizasyon koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden 12 Mart'ta durup ardÄ±ndan yeni sezon Ã¶ncesi eylÃ¼l ayÄ±nÄ±n sonuna ertelendi. KupanÄ±n geleceÄŸine salgÄ±n karar verecek.