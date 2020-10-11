Ufuk Sarıca'dan skorbord arızası yorumu

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dün yapılan karşılaşmanın skorbord arızası nedeniyle yaklaşık 4,5 saatte tamamlandığını hatırlattı.

Sarıca, "Saha içi organizasyonumuz kadar saha dışı organizasyonumuzu da geliştirmeliyiz. Bu da bizim belki eksik tarafımız. Bunun üstünde duracağız." ifadelerini kullandı.

Sarıca, müsabakada akıcı bir basketbol oynadıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen haftaya göre daha iyi yüzdelere sahiptik ki biz takım olarak bu yüzdeleri bulabilecek bir ekibiz. Ancak formsuz ve sakat oyuncularımız vardı. Kennedy bizimle değildi, eksiklerimiz var. Raymar Morgan, her geçen gün daha iyi oynayacak. Yaz döneminden eksikleri var. O da ritim bulmaya çalışıyor. Bugün de bunu gösterdi. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Her türlü zorluğa rağmen farklı bir galibiyet aldık. Tüm takımımı kutluyorum. Artık hafta içindeki çalışmalarımızla önümüdeki haftaya hazırlanacağız. Petkimspor'a başarılar diliyorum."