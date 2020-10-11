Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Ufuk Sarıca'dan skorbord arızası yorumu
11.10.2020 - 16:05 | | İZMİR (AA) -

Ufuk Sarıca'dan skorbord arızası yorumu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında skorbord arızası nedeniyle birçok kez duran müsabakada Aliağa Petkimspor'u 97-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, saha dışı organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Ufuk Sarıca'dan skorbord arızası yorumu
ABONE OL

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dün yapılan karşılaşmanın skorbord arızası nedeniyle yaklaşık 4,5 saatte tamamlandığını hatırlattı.

Sarıca, "Saha içi organizasyonumuz kadar saha dışı organizasyonumuzu da geliştirmeliyiz. Bu da bizim belki eksik tarafımız. Bunun üstünde duracağız." ifadelerini kullandı.

Sarıca, müsabakada akıcı bir basketbol oynadıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen haftaya göre daha iyi yüzdelere sahiptik ki biz takım olarak bu yüzdeleri bulabilecek bir ekibiz. Ancak formsuz ve sakat oyuncularımız vardı. Kennedy bizimle değildi, eksiklerimiz var. Raymar Morgan, her geçen gün daha iyi oynayacak. Yaz döneminden eksikleri var. O da ritim bulmaya çalışıyor. Bugün de bunu gösterdi. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Her türlü zorluğa rağmen farklı bir galibiyet aldık. Tüm takımımı kutluyorum. Artık hafta içindeki çalışmalarımızla önümüdeki haftaya hazırlanacağız. Petkimspor'a başarılar diliyorum."

 

 

Portekiz'in Euro 2016 finalinde attığı golün hikayesi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
    Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
  2. Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan
    Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan
  3. Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı
    Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı
  4. Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!
    Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!
  5. Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı
    Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Manchester City'nin Haaland teklifi hazır

Son dakika | Manchester City'nin Haaland teklifi hazır

Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov

Son dakika - Türkiye - Sırbistan maçının hakemi Georgi Kabakov

Yenilenen A Milli Takım mücadelesiyle umut veriyor

Yenilenen A Milli Takım mücadelesiyle umut veriyor

Kısır geçen Süper Lig'e Davidson damgası!

Kısır geçen Süper Lig'e Davidson damgası!

Sıradaki Haber