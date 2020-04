Ufuk Sarıca'dan tescil açıklaması!

ÜMİT AVCI - RÖPORTAJ

FIBA Avrupa Kupası’nda dörtlü finalin eylülde nasıl gerçekleşeceğini bilmediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, “Her şeyin normale dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum, beklerken de eski maçlarımızı izliyorum” dedi

A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka’nın Coachu Ufuk Sarıca, hem Kovid-19 nedeniyle evde geçen günlerini ve hem de kulübün geleceği hakkındaki düşüncelerini MİLLİYET’e anlattı...

Kendisinin de ailesiyle birlikte evde vakit geçirdiğini ve uzun süredir dışarı çıkmadıklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, “Sadece alışveriş ya da anneme bir şeyler götürmek için dışarı çıkıyorum. Onun dışında çok yoğun bir dönemin ardından ailemle ilk kez bu kadar birlikte olma fırsatı doğdu. Oyunlar, filmler, eski maçlara bakıyoruz. Oyunculuk döneminden de maçları izliyoruz. Ama daha çok 5-6 yıl içindeki maçlar, özellikle de Pınar Karşıyaka ile yaşadığımız şampiyonluk senesindeki play-off serilerini tekrar izlemek keyifliydi” dedi.



Pınar Karşıyaka ile çok iyi bir sezon geçirirken her şeyin yarıda kaldığını ifade eden Sarıca, “İki kulvarda da iddialıydık. Özellikle Avrupa’da kupa çok yakınımızdaydı. Sadece iki maç kalmıştı ve biz ilk maçı kaybettikten sonra yarı finale kadar hiç mağlup olmadan gelmiştik. Zaten kupa hedefini de ekim ayında koymuştuk. Hala devam edecek deniyor ama nasıl olacağını, hangi şartlarda ve hangi kadrolarla oynanacağını hiç bilmiyoruz. Bizim ligimize baktığımızda da son 2-3 sezon Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in arasına sıkışmış bir lig vardı. Oraya bir heyecan getirdik. Tüm teknik ve oyuncu kadrosu yenilenen bir takım için bu önemli bir başarıydı ama yarıda kaldı. Sağlık her şeyden önemli ama, neler olacağını bekliyoruz. Her şeyin netleşmesi için ortamın normalleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Kimsenin içine sinmez’

ING Basketbol Süper Ligi’nin tescil edilmesi durumunda sadece bir galibiyet gerisinde oldukları Anadolu Efes’in kupayı alacağını hatırlattığımız başarılı çalıştırıcı Ufuk Sarıca bu konuda da düşüncelerini aktardı.

Lacivert-beyazlılara uzatmada 2 sayıyla yenildikleri maçın aklından çıkmadığını belirten Sarıca, “Zaten sürekli geliyor aklıma. Anadolu Efes, Euroleague’in de lideri. Fenerbahçe de en güçlü ekiplerinden birisi. 7-8 kat büyük bütçelerle kurulan kadrolar ve biz onlarla yarışıyoruz, o maçı kazansaydık, şu anda liderdik” yanıtını verdi.

Ligin şu anki durumunun tescil edilmesinin kim olursa olsun ortaya hoş bir durum çıkarmayacağını da söyleyen Ufuk Sarıca, “Bütün sezonu oynamadan, en önemli kısım olan play-off maçlarına çıkmadan, taraftarla birlikte coşkunu ya da üzüntünü yaşamadan bitmesi kimsenin içine sinmeyecektir. Ama sezonun nasıl biteceği soru işareti. Önce ülkemiz ve tüm dünya sağlık anlamında normale dönsün de tek isteğimiz bu. Sonra belki yaz aylarında her işler normalleşirse ligin sonunu hızlı geçip, kısa turlarla ligi bitirmek lazım. Bitirmeme durumunda da bir sürü soru işareti çıkacaktır ortaya” ifadelerini kullandı.

‘Artı olarak düşünülebilir’

A Milli Basketbol Takımının başarısı için de gecesini gündüzüne katan Ufuk Sarıca olimpiyat elemelerinin ertelenmesinin avantaj olabileceğini vurguladı.

Sarıca şu ifadeleri kullandı: “Ligi nasıl oynayacağımızı bilemediğimiz için ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Düz mantıkla evet oyuncuların oynaması, yerli oyuncuların kulüplerinde sorumluluk alacak olması artı getirebilir ama o döneme geldiğimizde oyuncu sağlığı ve kimlerin hazır olacağı asıl konu. Umarım her şey düzelir de, bizim aklımızdaki tek soru işareti elemeleri hangi takımla oynayacağımız olur.”

Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası için eylülde de maçlarının bulunduğunu ancak mevcut şartlarda onların da ertelenmesini beklediğini söyleyen Sarıca, “Gelişmeleri dikkatle izliyorum. Eğer, sağlık bakımından bir sorun kalmaz ve fırsat bulursam yaz döneminde milli takımı toplamayı isterim ama futbol, voleybol, basketbol herkes bekliyor şu anda. FIBA’nın planlarını da düşününce çok fırsat olacak gibi gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

‘FIBA’nın planı çok sıkıntılı’

Ufuk Sarıca, FIBA’nın planını da değerlendirirken, bu çalışmanın da sıkıntılı taraflarının olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “FIBA’nın planı eylül sonu oynatmak üzerine ama o da sıkıntılı. Bu kez de yeni kadrolarla geçmişe dönük bir kupa mı oynanacak yani. Yine bir sürü problem yaşanır. Belki de gelecek sezonları biraz geç başlatıp, bu sezonu bitirdikten sonra oyunculara ve kulüplere bir transfer süreci tanınabilir. Ama sonuçta karar tüm detaylar göz önüne alınıp açıklanacaktır” diye konuştu.

