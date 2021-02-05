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05.02.2021 - 17:07 | | İSTANBUL, (DHA)

Uğur Kara: Sporda sakatlık riskini ortadan kaldırıyoruz

Egzersiz Uzmanı Uğur Kara, sporda sakatlık riskinin en aza inmesi ve ortadan kalkması için danışman nezaretinde düzenli egzersiz yapmak gerektiğini belirterek, "Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz, böylece sakatlık riski ortadan kalkmış oluyor dedi.

Uğur Kara: Sporda sakatlık riskini ortadan kaldırıyoruz
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Uğur Kara Spor Merkezi'nin sahibi Sertifikalı Kişisel Antrenör (CPT) Uğur Kara, sporda sakatlıkların yaşanmaması için önerilerde bulunarak, kişileri nasıl çalıştırdıklarını anlattı. Doğru ve düzenli egzersizler yapmak gerektiğini vurgulayan Kara, amacın kilo vermek değil, sakatlığın olduğu bölgede ağrının azalması için çalışmalar yaptıklarını aktardı. 

KİŞİYE GÖRE EGZERSİZ PROGRAMI YAPILIYOR

Sporda sakatlık riskinin en aza inmesi ve ortadan kalkması için danışman nezaretinde düzenli egzersiz yapmak gerektiğini belirten Kara, "Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz. Danışanlarımın aksatmadan bu programa uyması gerekiyor. Süreci birlikte yürüttüğümüz için de herhangi bir sorun yaşamıyoruz" dedi. Kara, "Bu egzersizlerde amaç vücudu zorlamak ve yormak değil. Kilo vermek gibi bir amaç da taşımıyoruz. Sadece sakatlığın olduğu bölgede hareket kabiliyetinin artış göstermesi ve ağrının azalması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan ve 2009 yılında Kocaeli'nde yılın sporcusu seçilen spor eğitmeni CPT Uğur Kara, bir sporcu olarak sakatlığın neler hissettirdiğini iyi bildiğini ve danışanlarını bu anlamda çok iyi anladığını ifade etti.  Uzaktan eğitim programı ile sağlıklı kilo verme konusunda da danışmanlık yapan Kara; Danışanlarım psikolojik olarak da onlara iyi geldiğimi söylüyor. Spor geçmişim olduğu için onlarla empati yapabiliyorum. Bu durum da onları çok mutlu ediyor dedi.

 

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