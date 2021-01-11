UÄŸur KulaksÄ±z, Kayserispor'a nefes oldu

Hes Kablo Kayserispor, GenÃ§lik GeliÅŸtirme Sorumlusu UÄŸur KulaksÄ±z ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 2 lig maÃ§Ä±ndan da galip ayrÄ±larak Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§ti.

Teknik direktÃ¶r Samet Aybaba ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, geÃ§ici olarak GenÃ§lik GeliÅŸtirme Sorumlusu UÄŸur KulaksÄ±z'a emanet edildi.

KulaksÄ±z ile ligde 2 maÃ§a Ã§Ä±kan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasÄ±nda da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lÄ±k skorlarla maÄŸlup etti.

Ä°ki haftada hanesine yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 6 puanla adeta nefes alan Kayserispor, ligde alt sÄ±ralardan kurtulma yolunda yeniden Ã¼mitlendi.

Uzun yÄ±llar profesyonel futbol oynayan ve sezon baÅŸÄ±nda KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± tarafÄ±ndan GenÃ§lik GeliÅŸtirme Sorumlusu olarak gÃ¶reve getirilen KulaksÄ±z, AA muhabirine, kariyerinin her dÃ¶neminde Kayserispor'un kendisi iÃ§in ayrÄ± bir yeri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KulaksÄ±z, daha Ã¶nce de Kayserispor'da uzun yÄ±llar gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Azerbaycan'da KarabaÄŸ takÄ±mÄ±nda bir sÃ¼re gÃ¶rev aldÄ±m. Daha sonra tekrar Kayseri'ye geldim. GenÃ§ sporcularÄ±mÄ±zÄ± hem ahlaki hem de sportif anlamda Ã¼lkemiz sporuna kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Berna baÅŸkanÄ±n geliÅŸiyle bize bir gÃ¶rev verildi. Bu gÃ¶revi layÄ±kÄ±yla yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum." dedi.

Futbol takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸi sÃ¼reci anlatan KulaksÄ±z, "GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±ndan Ã¶nce sabah saat 05.30'da ekibimle pandemi sonrasÄ± planlamalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z esnada Berna baÅŸkan beni aradÄ±. Bana A takÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ramayacaÄŸÄ±mÄ± sordu. Ben de gÃ¶rev verilmesi halinde elimden geleni yapacaÄŸÄ±mÄ± ve ekibimizin bu kapasiteye sahip olduÄŸunu sÃ¶yledim. Bu ÅŸekilde takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 2 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±k." diye konuÅŸtu.

"Kayserispor ruhu tekrar ortaya Ã§Ä±ktÄ±"

UÄŸur KulaksÄ±z, alÄ±nan puanlarla Kayserispor camiasÄ±nÄ±n yeniden umutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:Â "Biz takÄ±ma sadece mental anlamda bir ÅŸeyler kattÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 3 gÃ¼n arayla maÃ§a Ã§Ä±kan takÄ±ma taktiksel anlamda bir ÅŸeyler yÃ¼klemek zor. Sadece mental anlamda takÄ±mÄ± iyi bir yere nasÄ±l getirebiliriz onun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±k. MaÃ§lardan Ã¶nce sabahlara kadar analiz yaptÄ±k. FutbolcularÄ±mÄ±zla sÃ¼rekli gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. OnlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Bu iki galibiyette bunlarÄ±n etkisi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Bu sÃ¼reÃ§, kulÃ¼pteki bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k adÄ±na Ã§ok gÃ¼zel bir hikayeydi. Bu galibiyetlerle bÃ¼yÃ¼k umutlar iÃ§erisine girdik Ã§Ã¼nkÃ¼ Kayserispor ruhu tekrar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Herkesin bazÄ± ÅŸeyleri bÄ±rakÄ±p tÃ¼m alanlarda tek Ã§atÄ± altÄ±nda kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze tam destek vermesi gerekiyor. AltyapÄ± ekibi olarak bundan sonra da takÄ±mÄ±mÄ±za elimizden geldiÄŸi kadar destek vermeye devam edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir tane Kayserispor var."

Â