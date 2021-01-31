Uğurcan Çakır: Abdullah hoca geldikten sonra önemli çıkış yakaladık

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde;

"Gerçekten çok mutluyuz, Abdullah Hoca geldikten sonra çıkış yakaladık. Kupayı aldık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, iyi oyunculara ve yetenekli hocasına karşı kazanmak bizi inanılmaz mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi. Bugün bana biraz daha fazla iş düştü ve ben de iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Bireysel performansın önemi yok, arkadaşlık sürüyor, çıkışımız devam ediyor, bunlar daha önemli bence."