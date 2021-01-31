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HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır: Abdullah hoca geldikten sonra önemli çıkış yakaladık
31.01.2021 - 21:17 |

Uğurcan Çakır: Abdullah hoca geldikten sonra önemli çıkış yakaladık

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yıldızlaşan Uğurcan Çakır maç sonu açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: Abdullah hoca geldikten sonra önemli çıkış yakaladık
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Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde;

"Gerçekten çok mutluyuz, Abdullah Hoca geldikten sonra çıkış yakaladık. Kupayı aldık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, iyi oyunculara ve yetenekli hocasına karşı kazanmak bizi inanılmaz mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi. Bugün bana biraz daha fazla iş düştü ve ben de iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Bireysel performansın önemi yok, arkadaşlık sürüyor, çıkışımız devam ediyor, bunlar daha önemli bence."

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