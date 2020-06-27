Uğurcan Çakır: "Biz şampiyon olacağız"

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.



"Biz şampiyon olacağız"

"Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ankaragücü'nün maçta kalmasına izin verdik. Geçen hafta 90+5'te bir gol yedik, berabere bitti. Bu maçın da beraber bitmesi bizi üzdü. Herkes üzgün ama kafamızı dik tutacağız. Biz şampiyon olacağız."

"Taraftarlarımızdan özür dileriz"

"Olacaksak beraber olacağız, olamazsak ise 'Beraber denedik' diyeceğiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız."

Uğurcan Çakır Şampiyonluk İstiyor!