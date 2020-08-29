Uğurcan Çakır: "Tüm kupaları kazanmak istiyoruz"

Hazırlık maçında Samsunspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Yeni hocamız, yeni hocamızın sistemi var. Bugün hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Kolay değil, bir değişim var. Konuşmak için daha çok erken. Yeni gelen arkadaşlarımız da uyum sağlamaya çalışıyor, onlara yardımcı oluyoruz.

"Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluk"

"Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluk. Geçen sezon takım halinde iyi bir başarı yakaladık, kupayı aldık, şampiyonluk son haftalarda elimizden kaçtı. Tüm kupaları kazanmak istiyoruz."