Uğurcan Çakır'dan maç sonu çarpıcı sözler!

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, zirveye arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Alınan kritik galibiyette önemli bir rol oynayan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktığını için çok mutlu olduğunu vurgulayan başarılı kaleci, ''Trabzonspor forması altında 100. maçıma çıktığım için mutluyum. Benim çocukluk hayalimdi ne çabuk 100. maç olmuş. Bu forma ile çıktığım her maç çok özel. İnşallah daha nice maçlara çıkarım.'' dedi.

'Trabzonspor zirveye oynar!'

Yavaş yavaş zirveye yaklaştıklarını belirten Uğurcan, ''Abdullah Avcı'yla iyi çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hocamızın dediklerini iyi yaptığımızı düşünüyorum. Uzun top oynayacaklarını söylemişti biz de onlara önlem aldık. Burada arkadaşlık çok iyi. Maç maç ilerlemeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Trabzonspor zirveye oynar.'' ifadelerini kullandı.