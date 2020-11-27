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HaberlerTrabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır'dan Yusuf Yazıcı açıklaması!
27.11.2020 - 22:03 |

Uğurcan Çakır'dan Yusuf Yazıcı açıklaması!

Süper Lig’in 10. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'dan Yusuf Yazıcı açıklaması!
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Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından mikrofonlara konuştu.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır maçı değerlendirirken, "Futbolda oynaya oynaya tecrübe kazanıyorsunuz. Maç oynamak daha farklı. Size öz güven veriyor. Bugün de burada gol yemeden kazandık. Yeni başlangıçlar sıkıntılı olur. İki haftadır gol yemedik. Hepimiz biraraya savaşarak buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Abdulllah Hoca'nın gelişinin ardından savunmaya önem verdiğini söyledi. Ona göre çalıştık. Taraftarımızın beklentisini biliyoruz. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"Yusuf Yazıcı ile görüşüyor musun?" sorusuna Uğurcan Çakır, "Yusuf (Yazıcı) ile her zaman görüşüyoruz. Trabzonspor alt yapısından beri birlikteydik. O da yurt dışına transfer yaptı. Hayaliydi. O da çok iyi bir performans sergiliyor. O ben, Abduş... Oraya giden herkes Türkiye'yi en iyi şekilde umarım gururlandırırız" yanıtını verdi.

Uğurcan Çakırdan Yusuf Yazıcı açıklaması

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