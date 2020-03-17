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17.03.2020 - 22:04 |

Ukrayna açıkladı: Ligleri süresiz askıya aldık

Corona virüs etkisi nedeniyle son olarak Ukrayna da ligleri askıya alma yoluna gitti.

Ukrayna açıkladı: Ligleri süresiz askıya aldık
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunu derinden sarsan corona virüs ligleri etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak maçların devam ettiği Ukrayna’dan açıklama geldi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, ciddi bir sağlık meselesinin yaşandığını söyledi. Pavelko, “Kulüpler ve yetkililerle görüştük. Ukrayna’da ligleri süresiz askıya aldık" dedi. 

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Ukrayna açıkladı: Ligleri süresiz askıya aldık

 

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