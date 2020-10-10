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10.10.2020 - 20:09 |

Ukrayna - Almanya: 1-2

UEFA Uluslar Ligi A grubu maçında Almanya deplasmanda Ukrayna'yı 2-1 mağlup etti. Almanya teknik direktörü Joachim Löw, Türkiye maçından farklı 9 değişikle sahaya çıktı

Ukrayna - Almanya: 1-2
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UEFA Uluslar Ligi A grubu maçında Ukrayna sahasında Almanya'yı konuk etti. Almanya maçı 2-1 kazandı.

Almanya'nın gollerini 20. dakikada Ginter ve 49. dakikada Goretzka kaydetti. Ukrayna'nın golünü ise 76. dakikada Malinovsky attı.

Ukrayna - Almanya: 1-2

Joachim Löw'den 9 değişiklik
Almanya teknik direktörü Joachim Löw, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik Ukrayna maçına farklı bir kadro ile çıktı. A Milli Futbol Takımı ile 3-3 berabere kalan takımdan sadece Rüdiger ve Draxler'i ilk 11'e alan deneyimli teknik adam, geniş çaplı bir değişime gitti ve toplam 9 oyuncuyu değiştirdi.

Türkiye karşısında maça Leno, Koch, Henrichs, Neuhaus, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Rüdiger, Emre Can ve Havertz ile çıkan Löw, Ukrayna karşısında Neuer, Halstenberg, Ginter, Kimmich, Draxler, Kroos, Klostermann, Süle, Rüdiger, Goretzka ve Gnabry ile başladı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

 A Ligi:

4. Grup: Ukrayna-Almanya: 1-2 

İspanya-İsviçre: 1-0 

C Ligi: 

1. Grup: Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0 

Karadağ-Azerbaycan: 2-0

D Ligi: 

1. Grup: Faroe Adaları-Letonya: 1-1 

Andorra-Malta: 0-0 

2. Grup: Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1

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